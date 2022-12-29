Грузинские пожарные получили огнеупорные костюмы

29 дек. 15:53

Пожарным департамента пожарно-спасательных сил Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД передали огнеупорные костюмы и специальное оснащение, информирует ведомство, добавляя, что все обмундирование соответствует современным стандартам.

Уточняется, что на этом этапе Служба ЧС приобрела одну тысячу комплектов спецодежды, предназначенной для ликвидации пожаров, которые будут переданы пожарно-спасательным подразделениям.

Глава ЧС Темур Мгебришвили отметил, что здоровье и безопасность пожарных – приоритет ведомства, поэтому процесс обновления активно продолжается, передает Sputnik Грузия.