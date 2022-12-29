Ростех испытал вертолет Ми-171А2 на Эльбрусе

29 дек. 15:36

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию Ростех, провел летные испытания многоцелевого вертолета Ми-171А2 на Эльбрусе, информирует пресс-служба Ростеха.

«В ходе полетов на различных режимах специалисты собирали и анализировали информацию о работе основных узлов и агрегатов винтокрылой машины в высокогорье. В результате для этого типа вертолета будет расширен действующий сертификат на полеты — 3500 до 5000 метров над уровнем моря», - говорится в сообщении.

Уточняется, что вертолет Ми-171А2 испытывался со взлетной массой до 13 тонн. «Согласно действующему сертификату, Ми-171А2 может осуществлять взлет и посадку на высоте до 3500 метров над уровнем моря. Испытания доказали, что этот показатель может быть существенно увеличен — вертолет можно будет использовать для перевозки пассажиров и грузов в высокогорье, на высоте до 5000 метров», - рассказал первый заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» Олег Гуляев.