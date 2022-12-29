Космические спутники будут помогать Азербайджану в поисках новых месторождений

29 дек. 15:32

Поиски новых месторождений на освобожденных территориях Азербайджана будут проведены с помощью космических снимков, сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана в ходе подписания соглашения о взаимопонимании между Космическим агентством Азербайджана и Институтом геологии и геофизики.

В меморандуме говорится о проведении исследований по поиску месторождений полезных ископаемых на освобожденных территориях через спутниковые данные и оценку сейсмического риска в стране. Также на основе спутниковых снимков и геоданных будет проведен мониторинг территорий, где бывают оползни. При этом стороны нацелены на создание инновационной продукции с использованием космических технологий.

Как отметил глава правления "Азеркосмос" Самеддин Асадов, соглашение внесет важный вклад в реализацию научно-исследовательских проектов в Азербайджане.