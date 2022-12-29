Россияне назвали главные причины для смены работы

29 дек. 14:57

Практически каждый пятый житель России (около 22%) поменяли место работы из-за недостаточного уровня заработной платы. Об этом говорится в исследовании, проведенном Рострудом.

Еще 16% опрошенных ушли с прежнего места работы из-за разногласий с руководством. Среди причин ухода россияне также назвали отсутствие карьерного роста (10%), неудобный график работы (7%), отсутствие взаимопонимание с коллективом (5%), задержки на работе (4%), а также другие причины (36%).

Отвечая на вопрос о том, жалеют ли они, что ушли с предыдущего места работы, половина респондентов подчеркнула, что никогда не делали этого. Каждый второй респондент признался, что все же сожалел о своем уходе, передает ТАСС.

Опрос проводился на портале "Работа России" в декабре этого года, в нем приняли участие более 10 тыс человек из всех регионов РФ.