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Россияне назвали главные причины для смены работы

Россияне назвали главные причины для смены работы

Практически каждый пятый житель России (около 22%) поменяли место работы из-за недостаточного уровня заработной платы. Об этом говорится в исследовании, проведенном Рострудом.

Еще 16% опрошенных ушли с прежнего места работы из-за разногласий с руководством. Среди причин ухода россияне также назвали отсутствие карьерного роста (10%), неудобный график работы (7%), отсутствие взаимопонимание с коллективом (5%), задержки на работе (4%), а также другие причины (36%).

Отвечая на вопрос о том, жалеют ли они, что ушли с предыдущего места работы, половина респондентов подчеркнула, что никогда не делали этого. Каждый второй респондент признался, что все же сожалел о своем уходе, передает ТАСС.

Опрос проводился на портале "Работа России" в декабре этого года, в нем приняли участие более 10 тыс человек из всех регионов РФ.

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