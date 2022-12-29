В Ставропольском крае расширили инфекционный коечный фонд

29 дек. 15:10

Медучреждения Ставрополья развернули 1,6 тыс инфекционных коек в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, заявила замминистра здравоохранения края Яна Манкевич.

"Сейчас развернуто около 1 600 коек, резерв еще есть. Запас медикаментов в инфекционных стационарах обеспечен в среднем от двух до трех месяцев, как противовирусные, так и антибактериальные", - сказала она, напомнив, что месяц назад в крае насчитывалось в среднем около 180 инфекционных коек.

К настоящему моменту в регионе с гриппом госпитализировано около 230 взрослых и детей, более 380 человек с пневмонией, 414 человек с ОРВИ.