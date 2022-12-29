Фармацевтические компании Грузии обвинили в создании искусственного дефицита

29 дек. 15:07

Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили сообщил о случаях искусственного дефицита со стороны фармацевтических компаний страны.

Глава ведомства считает, что таким образом компании хотели повысить цены на конкретные лекарства.

По его словам, с нового года данный вопрос будет регулироваться законом, а компании обяжут раскрывать свою базу регуляторам.

"Это поможет в том, чтобы компании не смогли продавать по цене выше, чем референтная, а также даст нам возможность реагирования, чтобы они не смогли создавать искусственный дефицит", - цитирует его Грузия Online.

При этом в Ассоциации фармацевтических компаний отметили, что дефицит вызван проблемами поставок производителями и логистикой. Там подчеркнули, что ее члены, на которых приходится 80% рынка считают приоритетом интересы потребителей.