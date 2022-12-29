Путин: новейшие российские атомные ракетоносцы не имеют аналогов в мире

29 дек. 14:59

Президент России Владимир Путин сегодня по видеосвязи принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на нескольких кораблях ВМФ, что ознаменовало их принятие в состав Военно-морского флота России.

Судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передали флоту атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов", малый ракетный корабль "Град", морской тральщик "Анатолий Шлемов". Кроме того, одновременно в Северодвинске спустили на воду атомный подводный крейсер "Император Александр III".

"Хочу поздравить всех военных моряков и корабелов России с этим знаменательным, этапным для флота событием, поблагодарить коллективы "Севмаша", Зеленодольского и Средне-Невского судостроительных заводов за добросовестный труд, за своевременное и качественное выполнение заданий", - сказал президент России.

Глава государства отметил вклад в создание атомного подводного флота предприятий Объединенной судостроительной корпорации - конструкторского бюро "Рубин" и завода "Севмаш". "Новейшие атомные ракетоносцы, которые там проектируются, строятся, по многим характеристикам не имеют аналогов в мире", - подчеркнул президент РФ.