Аксенов продлил в Крыму высокий уровень террористической опасности

29 дек. 14:51

Желтый (высокий) уровень террористической опасности, введенный весной на северо-востоке Крыма, продлится как минимум до 21 января 2023 года, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и на объектах республики с 20:00 6 января 2023 года до 20:00 21 января 2023 года будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал он в Telegram-канале.

Он напомнил, что речь идет о городах Армянск, Джанкой, Керчь и Красноперекопск, а также о Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.