В Ставропольском крае увеличилась почти в два раза заболеваемость ОРВИ и гриппом

29 дек. 14:33

В Ставропольском крае выросла в два раза заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения региона Яна Манкевич.

"Мы видим прирост заболеваемости. Если говорить о последних трех неделях, то с 18 до 32 тысяч увеличилось количество заболевших, обратившихся с ОРВИ и симптомами гриппа", - цитирует ее "Интерфакс-Юг".

Замминистра отметила, что эпидпорог в 27 муниципальных образованиях края превышен уже более чем на 73%.

При этом больше всего пациентов именно с симптомами ОРВИ. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа - чуть более 680, добавила Манкевич.

Помимо этого, она рассказала, что в стационарах развернуто около 1,6 тыс коек, а запас необходимых медикаментов сформирован в среднем на 2-3 месяца.