В Северной Осетии увидела свет новая Красная книга

29 дек. 14:17

В Северной Осетии издана обновленная Красная книга республики, сообщается на сайте Северо-Осетинского госуниверситета имени К. Л. Хетагурова (СОГУ). Уточняется, что издание включает информацию о 490 видах растений и животных, нуждающихся в защите.

«Для работы над изданием по заказу министерства природных ресурсов и экологии республики университет привлек 35 исследователей и специалистов, которые занимались изучением редких и исчезающих растений и животных на территории Северной Осетии. Также в исследовании принимали участие специалисты из Северо-Осетинского государственного природного заповедника и Национального парка «Алания», - говорится в сообщении.

В новое издание включено 490 представителей флоры и фауны региона, нуждающихся в защите, отметили в СОГУ.