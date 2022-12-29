Самолеты стали вылетать из Москвы в Решт

29 дек. 14:05

Иранская авиакомпания Meraj Airlines запустила рейсы из Москвы в Решт, сообщает пресс-служба столичного аэропорта Домодедово.



Воздушная гавань уже встретила первый рейс авиаперевозчика. "Компания начала выполнять чартерную программу по уникальному направлению для московского авиационного узла — Решт - Москва (DME) - Решт", - сказано в сообщении.



Стоит добавить, что полеты будут осуществляться по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.