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Самолеты стали вылетать из Москвы в Решт

Самолеты стали вылетать из Москвы в Решт

Иранская авиакомпания Meraj Airlines запустила рейсы из Москвы в Решт, сообщает пресс-служба столичного аэропорта Домодедово.

Воздушная гавань уже встретила первый рейс авиаперевозчика. "Компания начала выполнять чартерную программу по уникальному направлению для московского авиационного узла — Решт - Москва (DME) - Решт", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что полеты будут осуществляться по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

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