Иранская авиакомпания Meraj Airlines запустила рейсы из Москвы в Решт, сообщает пресс-служба столичного аэропорта Домодедово.
Воздушная гавань уже встретила первый рейс авиаперевозчика. "Компания начала выполнять чартерную программу по уникальному направлению для московского авиационного узла — Решт - Москва (DME) - Решт", - сказано в сообщении.
Стоит добавить, что полеты будут осуществляться по вторникам, четвергам, пятницам и субботам.
Самолеты стали вылетать из Москвы в Решт
Иранская авиакомпания Meraj Airlines запустила рейсы из Москвы в Решт, сообщает пресс-служба столичного аэропорта Домодедово.
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