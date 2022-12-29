Андижан обзаведется метро

29 дек. 13:58

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая в Международном конгресс-центре, сообщил о скором появлении наземного метро в городе Андижан

"Мы строим город Новый Андижан, в котором будут жить 500 тыс человек. Там мы уделим большое внимание сфере образования. Даст бог, мы проложим наземное метро из центра Андижана до Нового Андижана", - цитирует его Sputnik Узбекистан.

Кроме того, по словам главы государства, усилится внимание к учителям и наставникам. Он добавил, что это коснется не только Нового Андижана, но и всех регионов страны.