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На Ставрополье водитель микроавтобуса наехал на пешехода

На Ставрополье водитель микроавтобуса наехал на пешехода

Рано утром 29 декабря в Буденновском округе Ставропольского края произошло ДТП с участием микроавтобуса, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария случилась на 79 км автодороги Александровское - Новоселицкое – Буденновск в 05:15.

Как отмечается, водитель микроавтобуса Iveco, совершая обгон, по неустановленным пока причинам сбил пешехода, который шел вдоль обочины. В ГИБДД уточнили, что на одежде мужчины не было светоотражащих элементов.

У пострадавшего диагностировали перелом руки, его доставили в больницу.

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