Кремль: появление международных миротворцев в Карабахе возможно только при согласии Баку

29 дек. 13:22

Москва продолжит содействовать урегулированию отношений Баку и Еревана, заверил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Российская Федерация продолжает и намерена дальше продолжать свои посреднические усилия, выполняя в первую очередь те договоренности, которые были на трехсторонней основе достигнуты", - цитирует его ТАСС.

Также Песков отметил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Лачинском коридоре. При этом он добавил, что Россия будет продолжать свою работу и свои усилия как в контактах с Азербайджаном и Арменией.

"Мы действительно обеспокоены той напряженность, которая сейчас вокруг Лачинского коридора возникла, и российская сторона будет продолжать свою работу и свои усилия как с Ереваном, так и с Баку", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, Песков прокомментировал заявление премьера Армении Никола Пашиняна, который ранее выступил с идеей об отправке международных миротворцев в Карабах. По словам представителя Кремля, для этого должно быть согласие Азербайджана.