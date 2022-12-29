В Москве заявили, что работа миротворцев в Карабахе заслужила высокую оценку

29 дек. 13:14

Действия временно размещенного в Карабахе российского миротворческого контингента заслуживают высокой оценки, говорится в сообщении об основных внешнеполитических итогах 2022 года, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Содействовали комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, разблокированию между ними транспортных коммуникаций, делимитации границы, согласованию мирного договора, решению гуманитарных проблем. Высокой оценки заслужили действия российских миротворцев, которые остаются гарантом безопасности в регионе", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также отметили, что российская дипломатия в уходящем году приложила множество усилий в направлении мирного урегулирования международных конфликтов. "Активно содействовали стабилизации ситуации в Афганистане. Продвигали комплексный подход по сирийскому досье, в том числе в рамках астанинского формата", - добавили в МИД.