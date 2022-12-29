Компания Wildberries построит на Дону крупный товарный склад

29 дек. 12:59

В скором времени на Дону возведут крупный товарный склад российской компании Wildberries, - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Губернатор региона и гендиректор компании Татьяна Бакальчук договорились об этом во время рабочей поездки в Москву. Строительство логистического центра обойдется в 13,5 млрд рублей, а площадь склада составит 183 тыс кв м, - передает "АиФ-Ростов".

Новый логистический центр предоставит 9 тыс рабочих мест для жителей Ростовской области.

О точных сроках строительства пока не сообщается.