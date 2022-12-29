Макаронная фабрика в Нальчике получила гособоронзаказ

29 дек. 12:56

В Нальчике возобновила работу макаронная фабрика «Хлебный дар», сообщили в пресс-службе главы и правительства КБР, уточнив, что предприятие вернулось к работе после долгого простоя.

В настоящее время фабрика поставляет продукцию в другие регионы РФ. «Начались первые поставки продукции в другие регионы, получен гособоронзаказ, в работе контракты со странами ближнего зарубежья, планируется расширение ассортимента», - говорится в сообщении.

Уточняется, что производство посетил глава республики Казбек Коков. Здесь он ознакомился с продукцией и обсудил с руководством компании перспективы, вопросы обновления оборудования.