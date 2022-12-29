ВС Ингушетии признал незаконным приказ об отчислении 45 студентов ИГУ

29 дек. 12:41

Верховный суд Ингушетии удовлетворил иск прокуратуры о признании незаконным приказа об отчислении студентов медицинского факультета Ингушского госуниверситета из-за академической задолженности, - сообщил представитель надзорного ведомства.

"При проверке обращения местных жителей установлено, что приказом и.о. ректора в ноябре 2021 года в связи с имеющейся академической задолженностью по экзамену "нормальная физиология" отчислены 45 студентов 2-го курса медфакультета Ингушского госуниверситета", - рассказал сотрудник пресс-службы республиканской прокуратуры, передает "Интерфакс".

Отчисленных не предупредили о проведении экзамена и даче им допуска за три дня до его начала, также вузом не были созданы условия для ликвидации задолженности, факультет не контролировал качество образовательного процесса, не разрабатывались и не обсуждались мероприятия по его улучшению.

В результате судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда республики удовлетворила апелляционное представление надзорного ведомства, отменив решение первой инстанции и признав приказ об отчислении студентов незаконным.