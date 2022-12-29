РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Турции создали ракету дальностью 3 тыс км

В Турции создали ракету дальностью 3 тыс км

Турция создала собственную баллистическую ракету дальностью 3 тыс км, заявил отставной корпусный генерал турецких ВВС Эрдогана Каракуша.

"Президент [Реджеп Тайип] Эрдоган на днях сообщил о необходимости увеличения дальности первой турецкой баллистической ракеты ["Тайфун"] с 561 км до тыс. Турецкий оборонпром создал и успешно испытал баллистическую ракету с дальностью 3 тыс. км", - сказал он.

В то же время официальных заявлений, подтверждающих или опровергающих слова отставного турецкого генерала, пока нет.

1245 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version