Для водоснабжения Донецка построят водовод из Дона

29 дек. 12:02

В Ростовской области стартовало строительство водовода из реки Дон, который гарантировано решит проблему водоснабжения Донецка, завершить его планируется к 1 марта, - заявил сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"У нас в Донецке острая проблема с обеспечением водой, потому что часть водовода Северский Донец находится под контролем Украины. Поэтому мы приняли беспрецедентное решение, чтобы уйти от этой зависимости: мы строим водовод из реки Дон из Ростовской области. Мы хотим к 1 марта этот водовод закончить", - рассказал Хуснуллин, передает РИА Новости.

На объекте уже работают в круглосуточном режиме 2,5 тыс строителей, - добавил вице-премьер.