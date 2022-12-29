Гахария предсказал серьезную политическую борьбу в Грузии в 2023 году

29 дек. 11:46

Бывший премьер-министр Грузии, лидер оппозиционный партии "Для Грузии" Георгий Гахария считает, что в 2023 и 2024 годах в стране будут происходить серьезные политические баталии. Об этом заявил политический секретарь партии Каха Кемоклидзе.

"Всегда опасайтесь молчаливого человека. Гахария анонсирует политическую борьбу, мы всегда были готовы к этому, потому что мы созданы для борьбы, чтобы в стране установился мир… Гахария говорит, что с будущего года до 2024 года включительно будут серьезные политические баталии", - цитирует его "Sputnik Грузия".

По словам Кемоклидзе, они "просто должны взорвать" тот аргумент, что если избиратели не проголосуют за правящую партию "Грузинская мечта", то властью завладеет "Единое национальное движение". При этом он подчеркнул, что в грузинской политике действительно появится третья альтернатива.

Ранее лидер оппозиционной партии "Для Грузии" Георгий Гарахия заявил, что 2023 год будет годом тяжелой борьбы. По словам экс-премьера, Грузия находится в плену двух враждующих между собой человек – основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Гахария отметил, что в следующем году достоинства многих окажется под вопросом.