Заседание по вопросу отмены наказания Саакашвили пройдет без участия экс-президента

29 дек. 11:51

Процесс по вопросу отмены или отсрочке отбывания наказания бывшего президента Грузии Михаилом Саакашвили возобновился в Тбилиси.

При этом экс-глава государства отказался от участия в судебном заседании даже удаленно из больницы, пишет Sputnik Грузия.

Как заявил судья Георгий Аревадзе, Саакашвили отказался от участия по состоянию здоровья, согласившись при этом на продолжение процесса без его участия.

Отмечается, что первым на заседании выступит токсиколог из США Дэвид Смит, которого вызвала защита экс-лидера Грузии в качестве свидетеля. Согласно его медицинскому заключению, обнаруженные в организме Саакашвили токсины и металлы опасны для его жизни.