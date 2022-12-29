На время новогодних праздников на трассе Джубга - Сочи приостановили ремонт

29 дек. 11:38

Дорожные власти Кубани на время новогодних праздников сняли реверсивное движение на трассе А-147 Джубга – Сочи, - сообщает пресс-служба ФКУ "Черноморье".

Накануне Черноморское управление Росавтодора приостановило работы на федеральной трассе до 9 января включительно. Решение связано с резким увеличением транспортного потока на трассе в этот период, - передает "АиФ-Юг".

Напомним, за октябрь и декабрь этого года федеральные дорожники завершили ремонт трех важных и сложных участков трассы, теперь работы продолжаются только на участке между 143-м и 158-м километрами, в Лазаревском районе Сочи. Готовность объекта на сегодня составляет 27%, завершить его планируют досрочно, во втором квартале 2023 года.