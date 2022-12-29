Суточная заболеваемость коронавирусом в России держится на отметке в 6 тыс человек

29 дек. 11:25

В России за минувшие сутки выявили 6 146 новых случаев заражения коронавирусом – сутками ранее было 6 202 заболевших.

В Москве новых случаев 1 661, в Санкт-Петербурге - 713, в Подмосковье - 267. В Краснодарском крае - 48, в Ставропольском крае - 64, в Крыму - 24, в Дагестане - 18, в Кабардино-Балкарии - 13, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 5, в Северной Осетии - 8, в Ингушетии - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 21 787 172 человека.

Госпитализированы за сутки 1 065 человек. Выздоровели за сутки 7 815 человек, с начала пандемии - 21 192 592 человека.

Умерло за сутки 56 человек, за все время - 393 604 человека.