Туркомпании Крыма поддержали финансами

29 дек. 11:07

Крымские туристические компании для сохранения занятости сотрудников получили единовременные выплаты, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Выплаты по мерам поддержки, направленные на сохранение трудовых коллективов в туристической отрасли Крыма, осуществлены в полном объеме. Выплаты получили 1747 предприятий и индивидуальных предпринимателей из расчета два МРОТ на каждого сотрудника", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

"Мера была востребована бизнесом. Мы обязательно продолжим работу с правительством РФ, чтобы в следующем году эти и другие мероприятия по поддержке и развитию предприятий туриндустрии были продолжены", - добавил глава республики.

Выплаты получили и объекты смежных отраслей - предприятий общественного питания, транспорта, торговли сувенирами, аренды автомобилей, - уточнили в министерстве курортов и туризма Крыма.

"Понимаем, что курортный сезон в Крыму выдался непростым, но наш турбизнес справился и отработал этот год достойно",- процитировали в пресс-службе главу министерства Вадима Волченко.

Напомним, турпоток в Крым снизился в текущем году на 30% из-за логистических сложностей.