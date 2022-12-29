Предприниматели Ингушетии возродят заброшенные ореховые сады

29 дек. 11:03

Власти Ингушетии намерены передать предпринимателям более 550 га заброшенных ореховых садов, которые сейчас входят в земли лесного фонда, заявил глава Махмуд-Али Калиматов.

Такое решение позволит возродить выращивание грецкого ореха в регионе. «У нас в Минсельхозе стоят в очереди на выделение земли, чтобы обрабатывать, работать, что-то выращивать. Поскольку у нас более 550 гектаров заросших ореховых садов, в которых растет грецкий орех, я поручил правительству выделить эту землю тем, кто стоял в очередях на получение участка для возделывания в Минсельхозе и Минприроды. Сейчас движение пошло, то есть мы отдаем в аренду, будем субсидировать, помогать этим предпринимателям», - сказал он в ходе прямой линии с жителями региона.