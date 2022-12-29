УЕФА не возражает против перехода России в Азиатскую конфедерацию

29 дек. 10:58

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не возражает против перехода России Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Об этом сообщил источник, близкий к организации.

По его данным, президент УЕФА Александер Чеферин готов одобрить выход Российского футбольного союза (РФС), а АФК имеет право принять его, пишет "Спорт-Экспресс".

В то же время отмечается, что Международная федерация футбола (ФИФА) в ближайшее время не намерена снимать запрет на участие России в международных турнирах под ее эгидой.

Напомним, ранее вице-президент РФС Денис Соловьев сообщил, что до 31 декабря 2022 года будет принято решение о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).