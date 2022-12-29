Казахстанские десантники стали частью Сил специальных операций

29 дек. 10:51

Десантно-штурмовые войска выведены из состава Сухопутных войск Казахстана, теперь они являются резервом Верховного главнокомандующего и будут действовать совместно с Силами специальных операций, - сообщили сегодня в министерстве обороны Казахстана.

Сейчас подразделения Сил специальных операций, созданных по поручению главы государства, проводят техническое оснащение и боевое слаживание - рассказал вице-министр обороны Казахстана Султан Камалетдинов.

"Назначен командующий войсками, определены соединения и части, входящие в состав Сил специальных операций, проводятся мероприятия по их обеспечению и оснащению соответствующими образцами вооружения военной техники. Осуществляется подготовка личного состава", – сообщил Камалетдинов, передает Sputnik Казахстан.

Уже полностью сформировано командование Сил специальных операций, а также структура военного формирования на оперативно-стратегическом уровне. Подразделения Сил спецопераций активно проводят собственные учения, а также участвуют в маневрах совместно с другими войсковыми частями.

Напомним, основными задачами Сил специальных операций являются противодействие гибридным угрозам безопасности, борьба с незаконным вооруженными формированиями, а также содействие в антитеррористических операциях.