Непогода ограничила движение на нескольких дорогах в Грузии

29 дек. 10:44

В Грузии из-за неблагоприятных погодных условий ограничили движение на нескольких дорогах. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.

В частности, из-за интенсивного снега и низкой температуры введен запрет на движение машин с прицепом и полуприцепом на 51 километре внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.

К настоящему времени также восстановлено движение транспорта в одностороннем порядке на 38 километре дороги Кутаиси (Сагория) - Багдати-Абастумани-Бенара внутригосударственного значения. Накануне там сошла скалистая масса, в связи с чем движение было запрещено для всех видов автотранспорта.

В департаменте отметили, что работы по расчистке дороги продолжаются в активном режиме, передает "Sputnik Грузия".