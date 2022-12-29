Ингушетия обеспечена своим картофель

29 дек. 10:37

В Ингушетии в этом году собрали 53 тыс т картофеля, что позволило региону решить вопрос обеспечения картофелем собственного производства, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов во время прямой линии с жителями.

По его словам, этот урожай на 23% превысил прошлогодний. «Очень важно было решить вопрос с обеспечением жителей республики картофелем собственного производства. Также весной я поручал профильным организациям проконтролировать вопрос ценообразования на местный картофель. И вот теперь с радостью могу сообщить, что картофелем мы регион обеспечили. В 2022 году произведено 53 тысячи тонн, и это на 23% выше, чем в прошлом году», - сказал он.

Далее Калиматов также отметил, что в республике отмечается рост объемов производства сельскохозяйственной продукции: в частности, почти на 15% - до 154 тысяч тонн – возросло производство зерна.