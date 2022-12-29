Аксенов: Евпатория снова осталась без главы администрации

29 дек. 10:33

Временно исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Александр Лоскутов не подал документы на конкурс на замещение этой должности, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

"Александр Александрович Лоскутов был назначен на этот пост в непростое время и приложил усилия для решения многих проблем. Он продолжит работать в нашей команде", - написал Аксенов.

Напомним, горсовет Евпатории ранее назначил конкурс на замещение должности главы администрации на 10:00 29 декабря. Лоскутов ранее был назначен первым заместителем главы администрации города и исполнял обязанности главы администрации с 29 апреля.