Лавров: содержание мирного договора определяют Баку и Ереван

29 дек. 10:09

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, Москва оказывает всемерное содействие процессу подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

"Россия, которую и с Арменией, и с Азербайджаном связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, оказывает всемерное содействие этому процессу - в форме и объемах, в которых заинтересованы наши друзья", - сказал он в интервью РИА Новости.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что именно Баку и Ереван определяют динамику контактов, а также содержание будущего мирного договора.