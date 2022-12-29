РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Лавров: содержание мирного договора определяют Баку и Ереван

Лавров: содержание мирного договора определяют Баку и Ереван

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, Москва оказывает всемерное содействие процессу подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

"Россия, которую и с Арменией, и с Азербайджаном связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, оказывает всемерное содействие этому процессу - в форме и объемах, в которых заинтересованы наши друзья", - сказал он в интервью РИА Новости.

При этом глава МИД РФ подчеркнул, что именно Баку и Ереван определяют динамику контактов, а также содержание будущего мирного договора.

1270 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version