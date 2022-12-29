В Казахстане защитили национальные породы собак

29 дек. 10:20

Депутаты Сената (верхней палаты) парламента Казахстана приняли в четверг закон о внесении поправок в действующее законодательство. Поправки направлены на сохранение и воспроизводство национальных пород собак.

Документ разработан по поручению президента республики для сохранения и воспроизводства казахских пород собак тазы и тобет.

Ранее член комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса (нижней палаты) парламента Амерхан Рахимжанов отмечал, что на сегодняшний день существует тенденция не просто ухудшения генофонда казахских пород собак, но и угроза их полного исчезновения во многих регионах страны.