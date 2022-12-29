Омбудсменом Казахстана назначен Артур Ластаев

29 дек. 10:16

Казахстанские сенаторы поддержали предложенную президентом страны Касым-Жомартом Токаевым кандидатуру Артура Ластаева на пост уполномоченного по правам человека.

Артур Ластаев родился 1983 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "международное право". Свою карьеру он начал в 2006 году с должности помощника прокурора Бостандыкского района прокуратуры Алматы. С января 2016 года был представителем Генеральной прокуратуры - советником постпредства Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, - передает "АиФ-Казахстан".

В последнее время Ластаев работал начальником Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Казахстана.

Напомним, ранее пост уполномоченного по правам человека занимала Эльвира Азимова, назначенная председателем Конституционного суда.