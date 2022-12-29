Четыре человека погибли в результате аварии в Крыму

29 дек. 10:09

Легковой автомобиль врезался в остановку, а затем в дерево в городе Алуште, погибли четыре человека, информирует пресс-служба МВД по Республике Крым.

"По предварительным данным, 29 декабря около 03:30 в Алуште водитель автомобиля Renault Logan, двигаясь со стороны ул. Сергеева-Ценского в направлении ул. Симферопольской не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Установлено, что в машине, кроме водителя, находилось еще три человека. В результате ДТП все четверо погибли", - сообщает ведомство.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.