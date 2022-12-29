Конституционный суд Казахстана возглавила Эльвира Азимова

29 дек. 9:56

Указом главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева Азимова Эльвира Абилхасимовна назначена председателем Конституционного суда страны с 1 января 2023 года.

"Все действующие функции Конституционного совета переданы Конституционному суду. Кроме того, самое важное: в соответствии с внесенными изменениями в Конституцию Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции республики нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы. Также право обращения в Конституционный суд получили генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека", - сообщала ранее вице-министр юстиции Алма Муканова, передает Sputnik Казахстан.

С 2019 года 49-летняя Эльвира Азимова была уполномоченным по правам человека в Казахстане, до этого в 2013-2019 годах - вице-министром юстиции. С 1996 года она работала на различных должностях в Минюсте.

Азимова является членом Комиссии по правам человека при президенте и членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

Напомним, с инициативой о создании Конституционного суда и упразднении Конституционного совета ранее выступил президент Казахстана.