Чавушоглу нацелился на переговоры с Лавровым в ближайшее время

29 дек. 9:55

Министр иностранных дел Турции планирует в ближайшее время повести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом 29 декабря сообщил сам глава турецкого МИД.

"В Москве вчера состоялась встреча министров обороны Турции и Сирии. В ближайшее время я планирую провести переговоры с Лавровым", - цитирует ТАСС руководителя внешнеполитического ведомства Турции.

Напомни, 28 декабря в Москве впервые за 11 лет встретились министры обороны Турции и Сирии. Во встрече также принял участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.