Володин: проблем в новом году будет много, их необходимо решать

29 дек. 9:36

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что несмотря на санкционное давление, российская экономика и политическая система смогли выстоять в текущем году.

Он отметил, что в этом году США и ЕС предрекали крах экономики РФ: "инфляцию свыше 100%, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25 %". По его словам, их планы потерпели провал.

"Несмотря на беспрецедентное давление и введение против нашей страны более 13 тысяч санкций, политическая система, созданная нашим президентом, и экономическая модель выстояли, доказав свою эффективность", - написал спикер в Telegram-канале.

Кроме того, Володин подчеркнул, что все социальные обязательства перед гражданами выполняются, добавив при этом, что проблем будет много.

"Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее… Следующий год должен стать годом развития… Счастья, здоровья и удачи!.. С наступающим 2023!" – заключил он.