Мандарины с российских прилавков не прошли проверку Роскачества

29 дек. 9:34

Роскачество выявило следы пестицидов в мандаринах, продающихся в российских торговых сетях, при этом содержание нитратов в них не превышало допустимой концентрации.

"Роскачество провело лабораторные испытания мандаринов пяти торговых марок на содержание 396 самых распространенных пестицидов, которые регулируются законом. В мякоти всех пяти цитрусовых выявлены следовые количества пестицидов", - заявили в надзорном ведомстве, передает РИА Новости.

Отмечается, что химические средства были обнаружены в цитрусовых марок "Клеменулес", купленных в сети Metro, "Перекресток" и "Ашан", "Семейная покупка" из "Ленты" и Global Village - из сети "Пятерочка".

А вот содержание нитратов в исследованных мандаринах не превышает допустимой концентрации, - добавили в Роскачестве.

При этом уточняется, что все исследованные Роскачеством мандарины – безопасные, но все же их рекомендуется тщательно мыть перед употреблением, а также быть аккуратнее с кожурой.