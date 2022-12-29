Турция и Сирия продолжат контакты по линии военных ведомств

29 дек. 9:28

Турция и Сирия в ближайшие дни продолжат контакты по линии военных ведомств, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Мы рассчитываем, что работы, которые будут проведены в ближайшие дни, позволят внести серьезный вклад в обеспечение в регионе и Сирии мира и стабильности", - сказал он по итогам переговоров в Москве со своим сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом.

Напомним, что накануне в Москве впервые за 11 лет встретились главы оборонных ведомств Турции и Сирии. Встреча прошла в трехстороннем формате с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу.