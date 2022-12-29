Новые военные объекты в Кельбаджаре сдали в эксплуатацию

29 дек. 9:25

В Минобороны Азербайджана сообщили о сдачи в эксплуатацию новой военной инфраструктуры в Кельбаджарском районе, ее лично осмотрел замглавы ведомства генерал Низам Османов.

Подчеркивается, что введенный в эксплуатацию пункт размещения подразделения в подчинении Военной полиции был возведен силами и средствами строительного батальона министерства с учетом современных стандартов.

"Штабные, административные и служебные помещения в пункте размещения обеспечены централизованной системой отопления, необходимой мебелью и оборудованием, подведены световые, водопроводные линии и коммуникации. На территории проведены работы по благоустройству", - говорится в сообщении.

Также на новых объектах предусмотрены оружейная, казарма, столовая, банно-санитарный узел, отопительные печи и автопарк.

Кроме того, генералу доложили о скором осуществлении бесперебойного обеспечения и снабжения всех подразделений армии в Кельбаджарском и Лачинском районах.

"Предусмотренные здесь здание штаба, казарма, административные и служебные помещения полностью оснащены всем необходимым оборудованием. Для бесперебойного электроснабжения установлены генераторы. На территории проведены работы по благоустройству, посажены деревья", - отметили в пресс-службе.

Помимо этого, для обеспечения централизованной системы отопления на объединенных складах действует котельная, также предусмотрен автопарк для грузовых машин, используемых для транспортировки снабжения в воинские части, и пожарных машин.

При этом на территории появился гостевой дом, комнаты отдыха, оснащенные оснащены всей необходимой современной мебелью и оборудованием.

