Северный антициклон изменит погоду на Кубани

29 дек. 9:12

На погоду на Кубани в ближайшие повлияет надвигающийся с севера антициклон, сообщает центр погоды "Фобос".

Антициклон изменит синоптическую ситуацию в регионе. Благодаря ему прояснится облачность и прекратятся осадки. При этом понизится общий температурный фон.

Сегодня температура воздуха по краю составит +5…+7 градусов, однако возможен гололед. Утром местами туман, гололедно-изморозевое отложение. Ветер западный, со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. На Черноморском побережье 5-10 тепла, ветер южный, 2–7 м/с. Атмосферное давление начнет расти и составит 770 мм рт. ст.ртутного столба, что выше нормы, - сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В краевом центре переменная облачность, без осадков. Утром в низинах и у водоемов туман, гололед, переменная облачность, без осадков.