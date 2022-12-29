Нацбанк Казахстана представил серию монет в новом оформлении

29 дек. 8:58

В Национальном банке Казахстана представили серию монет "Сакский стиль", выпущенную в декабре: вскоре ее можно будет приобрести в специальном сувенирном наборе, - сообщили в пресс-службе банка.

"Сувенирный блистерный набор "Сакский стиль" состоит из пяти видов биколорных циркуляционных монет из сплава нибрасс/нейзильбер качеством изготовления brilliant uncirculated номиналом 100 тенге, массой 6,45 г, диаметром 24,5 мм. Тираж – 30 тыс штук", - говорится в сообщении, передает Sputnik Казахстан.

Реализовывать набор в оригинальном оформлении планируют через интернет-магазин Нацбанка, информация о дате продаж сувенирных блистерных наборов будет дополнительно размещена на официальном сайте регулятора, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, серия "Сакский стиль" состоит из пяти монет: "Олень", "Крылатый барс", "Маска", "Золотые бляшки в виде оленей", "Свернувшийся барс".