СМИ: Россия сокращает морской экспорт нефти

29 дек. 8:44

Экспорт российской нефти по морю в декабре упал на на 22% по сравнению со средними данными за 11 предыдущих месяцев, - пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

В декабре после введения Западом нефтяных санкций Россия в среднем экспортировала по морю около 2,5 млн баррелей в день, - пишет издание, передает РИА Новости.

Напомним, с 5 декабря Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне $60 за баррель, после чего президент РФ Владимир Путин своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены, введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.