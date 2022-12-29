СМИ: экспорт российского газа упал до минимума с начала века

29 дек. 8:29

Объем экспорта российского газа в страны дальнего зарубежья достиг минимальных значений за последние более чем 20 лет, - пишет агентство Bloomberg.

"Газпром" по итогам 2022 года поставит на экспорт в страны дальнего зарубежья 100,9 млрд кубометров газа, - отметил ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Экспорт российского газа "на ключевые зарубежные рынки" таким образом снизился на 46% по сравнению с показателями за 2021 год и достиг "минимальных значений как минимум с начала века". Вместе с тем объемы добычи газа, которые, по словам Миллера, составят к концу года 412,6 млрд кубометров, станут, по оценкам Bloomberg, наиболее низкими с 2008 года и упадут на 20% в годовом исчислении, - передает ТАСС.

Объемов добычи "вполне хватит для того, чтобы исполнить все свои обязательства перед нашими потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт", - отметил Миллер, указав, что сегодня, 28 декабря, "Газпром" установит новый рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири" в Китай.