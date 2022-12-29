Дагестан будет рекламировать свою продукцию за границей

29 дек. 7:58

Центр поддержки экспорта Дагестана в наступающем 2023 году поможет местным экспортерам разместить рекламу за рубежом, - сообщил руководитель центра Руслан Абаскулиев.

"Мы прорабатываем новую меру поддержки. Будем рекламировать нашу продукцию за рубежом. …На рекламу производителям необходимо затратить 200-250 тыс рублей, однако не каждый хочет рисковать и тратить свои деньги. Мы сделаем первые шаги и поможем им", - поведал Абаскулиев, передает ТАСС.

Рекламные ролики с дагестанской продукцией планируют продвигать в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) через блогеров и YouTube-каналы.

Напомним, в первом полугодии 2022 года объем экспорта из Дагестана составил $45 млн, что на 55% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.