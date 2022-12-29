Стороны решили спор за дорогу к заводу минеральной воды на Ставрополье

29 дек. 7:44

Многолетний конфликт между руководством завода по розливу минеральной воды и санатория в Минераловодском округе завершен, - сообщил глава округа Вячеслав Сергиенко.

Долгие годы предприниматели провели в судах, выясняя, кто имеет право пользоваться подъездными путями, а кто – нет.

"Ситуация непростая, дела находятся в судах, но на сегодняшний день удалось достичь консенсуса. Хочу поблагодарить за это руководителей и собственников обеих коммерческих структур, которые в этой непростой ситуации все же смогли принять рациональные решения, направленные на стабильность своих работников. Для меня как для руководителя важно, что оба предприятия работают, а люди получают зарплату", – рассказал Сергиенко, не вдаваясь в подробности, как именно был улажен спор, передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, оба предприятия долгие годы использовали одну и ту же дорогу, однако в 2021 году собственник установил шлагбаум и не пускал на территорию завода грузовики.