Число заболевших коронавирусом в Казахстане продолжает расти

29 дек. 7:28

Коронавирус в Казахстане отвоевывает новые пространства: за минувшие сутки было выявлено 263 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом и 18 случаев пневмонии с отрицательным ПЦР-тестом.

Днем ранее в республике было выявлено 231 и 11 случаев соответственно, - сообщили в Минздраве страны, передает Sputnik Казахстан.

За прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончался один человек. Лечение продолжают получать 2 729 человек, из них в стационарах находятся 256 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 473 пациентa.

В тяжелом состоянии 7 из заболевших пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.