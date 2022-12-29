Российские туристы в новогодние каникулы поедут в Турцию и Армению

29 дек. 7:13

Самые востребованные у российских самостоятельных туристов направления для путешествий в новогодние праздники – Турция и Армения, сообщает Купибилет.

На Турцию пришлось 28% покупок проездных документов за границу, Армению выбрали 16% клиентов, Израиль и Азербайджан - по 7%, Узбекистан – 5%, - передает РИА Новости.

Самое популярное пляжное направление – ОАЭ, туда оплачены 3% перелетов, доля Таиланда и Египта - по 2%.

Средняя стоимость билетов за рубеж на новогодние праздники за год увеличилась на 68%, до 23,2 тыс рублей. Рост цен на внутренние перелеты составил 28%, до 8 тыс рублей.

Самое востребованное направление для поездок по РФ - Москва, 23 процента билетов куплены туда. В Санкт-Петербург отправится 15% туристов, в Сочи – 7%. В пятерку лидеров вошли также Минеральные Воды и Калининград, вытеснившие оттуда востребованные год назад Махачкалу и Краснодар.