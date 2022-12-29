Магазины Zara в Воронеже займет турецкий бренд LC Waikiki

29 дек. 6:58

Площади ушедшего из России испанского бренда одежды Zara в торгово-развлекательном центре "Сити-парк "Град" в Воронеже займет турецкий ритейлер LC Waikiki, - сообщили в консалтинговой компании NF Group, ставшей консультантом сделки аренды.

"LC Waikiki открывает флагманский магазин в "Сити-парке "Град" в Воронеже. Компания арендовала помещение на условиях долгосрочного договора. Магазин будет реализован в новом формате и станет является самым большим по площади среди точек ритейлера в Черноземье - более 1,6 тыс кв м", - рассказали в NF Group, передает РИА Недвижимость.

Компания LC Waikiki основана во Франции, а с 1997 года является турецким брендом. Ритейлер управляет более чем 1,2 тыс магазинов в 57 странах.